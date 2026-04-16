Bingo solidario en Monclova: apoyo a mujer con cáncer

Con el objetivo de recaudar fondos para gastos médicos y traslados, una familia de la colonia Salinas, en Monclova, organiza un bingo solidario en apoyo a una mujer que enfrenta una batalla contra el cáncer.

La hija de la paciente explicó que su madre padece cáncer de mama, diagnóstico que recibió recientemente, por lo que ha iniciado un proceso médico que incluye cirugía y tratamientos posteriores. Actualmente es atendida en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), específicamente en la Clínica 7, donde será intervenida el próximo 29 de abril para retirarle el tumor.

Detalló que, además de la operación, su madre deberá trasladarse a Monterrey para recibir radioterapias, lo que implica gastos adicionales en transporte, hospedaje y medicamentos. "Allá no podemos quedarnos en el hospital todo el tiempo, tenemos que buscar dónde instalarnos, sobre todo porque no se puede mover mucho después de la cirugía", explicó.

El evento se realizará en quinta la milagrosa en la colonia 21 de marzo, donde se llevará a cabo una lotería con premios para los asistentes, además de venta de antojitos como chicharrones y tostadas. El costo del boleto será de 100 pesos, y quienes deseen apoyar también podrán hacerlo mediante aportaciones voluntarias comunicándose al número 8666420030.

La organizadora destacó que buscan no solo recaudar fondos, sino también ofrecer un momento agradable a quienes asistan. "Queremos que la gente se la pase bien, que no sientan que solo es recaudación, sino que también disfruten y se vayan contentos", comentó.

Finalmente, compartió que su madre se mantiene con una actitud positiva pese a la enfermedad.