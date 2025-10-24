Alumbradas Tradicionales en Monclova: Unión Familiar y Tradiciones Vivas

Con el propósito de mantener vivas las tradiciones mexicanas y fomentar la unión familiar, la Regiduría de Educación, Arte y Cultura invita a la ciudadanía a participar en las tradicionales alumbradas que se llevarán a cabo en distintos puntos de la ciudad.

Glenda Lila Suárez, regidora del área, informó que la primera alumbrada se realizará este sábado 25 de octubre en el Cristo La Bartola, a partir de las 6:00 de la tarde, donde se espera la asistencia de más de 200 personas.

En este evento, las familias podrán colocar una ofrenda, veladora o fotografía en un mega altar de muertos, dispuesto especialmente para honrar la memoria de sus seres queridos.

"La intención es que las familias monclovenses vivan este momento de paz y reflexión, recordando a quienes ya no están con nosotros, pero siguen presentes en el corazón", expresó Suárez.

Además, destacó que el departamento de Arte y Cultura, por instrucciones del alcalde Carlos Villarreal Pérez, instalará el altar principal y un escenario donde se presentarán grupos artísticos, musicales, una rondalla y un ballet folclórico. También habrá venta de antojitos típicos y accesorios alusivos a la festividad.

La segunda alumbrada se efectuará el domingo 2 de noviembre en el Panteón Guadalupe, igualmente a las 6:00 de la tarde, para que las familias puedan asistir y rendir homenaje a sus difuntos.

"Será un momento muy bonito que se puede disfrutar en familia, una oportunidad para fortalecer la paz social y preservar nuestras tradiciones", concluyó la regidora.