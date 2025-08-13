CANACINTRA invita a la Sexta Edición de la Carrera Industrial 5K

Con la presencia del atleta olímpico y competidor de Exatlón, Heliud Pulido “Black Panther”, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación invitó a la población a participar en la Sexta Edición de la Carrera Industrial 5K, que se realizará el próximo 07 de septiembre en Monclova.

El día de ayer se llevó a cabo la rueda de prensa con representantes de CANACINTRA, así como de las empresas adheridas que participan en la carrera, contando con la presencia del atleta olímpico Heliud Pulido, quien viene a impulsar el evento y estará presente el día de la carrera.

Representantes de la cámara empresarial destacaron que el objetivo del evento es fomentar la salud y bienestar de los trabajadores del sector industrial, así como promover la integración familiar y la participación comunitaria.

“Queremos que esta sea una carrera profesional que los corredores puedan disfrutar, pero también que las empresas vean en ella un incentivo para cuidar la salud de su personal”, indicaron.

Informaron que se ha tenido una buena respuesta de la población, por lo que están por agotarse los boletos, en donde se espera la participación de alrededor de 400 corredores entre trabajadores de las diferentes empresas y público en general.

“Este año nos propusimos a superar el número de corredores y están por agotarse los boletos, con el ritmo que llevamos creemos que la próxima semana podremos llegar a la meta de 400 boletos”.

Recordaron que se tienen premios en efectivo para los tres primeros lugares en las categorías general y de socios Canacintra, además de una gran cantidad de premios que se sortearán entre todos los participantes, destacando un viaje todo pagado para dos personas a Puerto Vallarta.

“Este tipo de actividades no sólo fortalecen al sector industrial, sino que también ayuda a mantenernos unidos como comunidad”, concluyó la organización.