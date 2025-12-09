Jesús Aquino necesita apoyo tras diagnóstico de polineuropatía en Monclova

La vida de Jesús Manuel Aquino, ampliamente recordado por años de servicio como mesero en distintos establecimientos de Monclova, cambió de manera drástica luego de ser diagnosticado con polineuropatía motriz, una enfermedad que ha limitado severamente su movilidad y le impide continuar trabajando.

El padecimiento se manifestó de forma repentina a finales de septiembre, cuando comenzó a perder fuerza en piernas y brazos. Tras ser internado en el Instituto Mexicano del Seguro Social sin obtener un diagnóstico certero, fue enviado a Monterrey, donde especialistas confirmaron la enfermedad.

Hoy, Jesús enfrenta no sólo las consecuencias físicas del diagnóstico, sino también una complicada situación económica debida a la falta de ingresos. Vive solo en Monclova —ciudad a la que llegó hace años procedente de Veracruz— luego del fallecimiento de su esposa, y carece de apoyo familiar directo en la región.

A pesar de su estado de salud, continúa atendiendo un pequeño refugio improvisado de perritos rescatados, a los que ha dedicado cuidado y recursos durante años.

Amigos y personas cercanas se unieron para organizar un evento de comedia con causa, cuyo objetivo es reunir fondos para cubrir gastos médicos, alimentación y necesidades básicas del exmesero.

El espectáculo contará con la participación del comediante Ricky y se realizará en el lugar; Las 1000 y Una Noches, el próximo Jueves 18 de diciembre, 9:00 p.m. y el costo del boleto será de 100 pesos.

Jesús Aquino informó que la venta ha sido baja hasta el momento, por lo que reiteró el llamado a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa solidaria. Quienes deseen adquirir boletos o brindar apoyo pueden comunicarse directamente al 866 643 7539; el propio Jesús se encarga de entregarlos personalmente.

La comunidad que por años fue atendida por Jesús detrás de una charola, hoy tiene la oportunidad de brindarle respaldo en uno de los momentos más complejos de su vida.