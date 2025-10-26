Eventos de salud ofrecen vacuna gratuita en Monclova

A través de módulos instalados en los diferentes eventos encabezados por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, el municipio de Monclova y la Secretaría de Salud inició la aplicación de la vacuna contra la influenza.

El director de Salud Municipal, Max Elguezabal, informó que con esta estrategia se busca evitar que las familias tengan que trasladarse hasta los centros de salud, ya que en los módulos móviles pueden recibir la vacuna de manera rápida y gratuita.

"Estamos en la temporada donde inició la campaña de vacunación, sobre todo contra la influenza, pero también contra otras enfermedades como el COVID-19. En algunos puestos incluso se están completando esquemas de vacunación pendientes. Es importante que la gente se acerque, principalmente niños y adultos mayores", indicó.

El funcionario destacó que la respuesta de la ciudadanía ha sido positiva, pues en cada evento municipal la gente aprovecha para aplicarse la dosis.

Además, Elguezabal señaló que en esta temporada también se han registrado casos de dengue en Monclova, algunos de ellos graves, aunque los pacientes ya se encuentran fuera de peligro.

Explicó que, en coordinación con el sector salud, el municipio realiza fumigaciones en colonias identificadas como puntos rojos, entre ellas Otilio Montaño, Leandro Valle, Cañadas y Praderas, con el propósito de evitar la proliferación del mosquito transmisor.

"El exhorto a las familias es mantener patios limpios, eliminar cacharros y permitir el acceso al personal que realiza fumigaciones", añadió el director de Salud.