Carlos Villarreal anuncia derrama económica por Encuentro Deportivo en Monclova

Monclova generará una derrama económica estimada de entre 4 y 5 millones de pesos con el Encuentro Deportivo y Cultural del subsistema de Universidades Tecnológicas, que se realizará del 11 al 13 de noviembre y reunirá a más de mil 200 personas.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que el evento atraerá a participantes, entrenadores, directivos y representantes de distintas instituciones educativas, quienes permanecerán en la ciudad al menos dos noches y, en algunos casos, hasta tres, dependiendo de la distancia de sus lugares de origen.

Detalló que cerca de 600 personas serán participantes, mientras que el resto corresponderá a integrantes de las delegaciones y asistentes de la región. Estimó que alrededor de 750 visitantes llegarán de fuera de Monclova, además de directivos del sector educativo.

Villarreal Pérez señaló que la presencia de los visitantes beneficiará a la economía local, particularmente a los sectores que ofrecen hospedaje, alimentación y otros servicios, además de favorecer la actividad comercial.

El alcalde destacó que el encuentro forma parte de una agenda de actividades deportivas y culturales que se desarrollarán durante noviembre, con el propósito de fomentar la convivencia familiar y atraer visitantes a Monclova y la región centro.

Entre los eventos programados mencionó la fase estatal de fútbol de Fundación Telmex, que contempla la participación de alrededor de 40 equipos, así como la Copa Pachuca, organizada de manera particular y para la cual el Ayuntamiento brindará apoyo logístico y de instalaciones.

También se realizarán competencias nacionales para adultos mayores de 60 años y torneos infantiles de béisbol femenil, ambos programados para un mismo fin de semana. A estas actividades se sumará un torneo de tochito, que tendrá continuidad luego de la participación registrada el año pasado.

La agenda de noviembre incluirá además las actividades conmemorativas del Día de Muertos y el Festival de la Calabaza en el Ecoparque, con propuestas culturales y recreativas dirigidas a las familias de Monclova y municipios de la región.