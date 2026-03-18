Everardo Lazo Chapa confirma reestructuración en Fiscalía de Monclova

Monclova, Coah. – La Fiscalía General del Estado mantiene una depuración interna en la Región Centro y en los próximos días podrían concretarse nuevas bajas de personal, principalmente en áreas de ministerios públicos, luego de que algunos elementos no cumplen con el perfil ni con la nueva política de atención que impulsa la institución, confirmó el delegado regional Everardo Lazo Chapa.

El funcionario advirtió que continúan las evaluaciones para determinar qué servidores públicos cuentan con las facultades, características y disposición necesarias para seguir laborando dentro de la Fiscalía, bajo una estrategia que, dijo, responde a la instrucción del fiscal general Federico Fernández, enfocada en fortalecer la cercanía con la ciudadanía y mantener una institución "de puertas abiertas".

"Siguen las evaluaciones en ministerios públicos. Algunas personas no cuentan con las características necesarias para seguir brindando ese servicio y, derivado de esas evaluaciones, posiblemente existan algunas bajas con posterioridad", señaló Lazo Chapa, al dejar en claro que la reestructuración interna no ha concluido y que todavía podrían registrarse más movimientos de personal en esta misma semana.

De acuerdo con el delegado, desde Saltillo se le informó sobre cinco nuevas altas, lo que permitiría suplir algunas vacantes en ministerios públicos, aunque precisó que no todos los movimientos corresponden de manera directa a las bajas ya previstas. Además, adelantó que en la Región Centro se contemplan al menos otras dos bajas más, aunque por el momento evitó revelar nombres o detalles sobre las personas que dejarían de pertenecer a la delegación, hasta que se completen los trámites administrativos correspondientes.

Lazo Chapa sostuvo que las posibles salidas obedecen a que algunos funcionarios "no concuerdan con la nueva política que se está implementando" en la región, la cual exige una mayor responsabilidad, eficiencia y sensibilidad en la atención a los usuarios. En ese sentido, el mensaje, dijo, es claro: quienes formen parte de la Fiscalía deberán adaptarse a la nueva modalidad de trabajo o quedar fuera del servicio.

El delegado insistió en que esta política no es nueva, sino parte de la línea que ha marcado el fiscal general Federico Fernández para detectar áreas de oportunidad y mejorar la operación de la dependencia. "En todos los lugares hay áreas donde se puede mejorar el servicio, y una vez que estos servicios se mejoren, con los elementos con los que contemos vamos a brindar una mejor atención a todos los usuarios que vengan aquí a la Fiscalía", expresó.

Como parte de esta reestructuración, Lazo Chapa informó que ya están en funciones los nuevos coordinadores designados para reforzar la operación tanto en Monclova como en las agencias del resto de la región. Uno de ellos se encargará de coordinar todos los ministerios públicos de la delegación local, mientras que otro fue incorporado recientemente para supervisar las agencias foráneas.

Este segundo coordinador tendrá a su cargo la atención de las agencias ubicadas en Castaños, Frontera, San Buenaventura y Cuatro Ciénegas, con el objetivo de acercar los servicios a la población y evitar que los ciudadanos tengan que trasladarse hasta Monclova cuando enfrenten retrasos, quejas o cualquier situación relacionada con la atención ministerial. Según el delegado, este funcionario tendrá base en el municipio de Frontera, al considerarlo un punto estratégico para desplazarse hacia el resto de los municipios.

Con estos ajustes, la Fiscalía busca no solo reforzar el control interno, sino también enviar una señal de que la permanencia dentro de la institución estará sujeta a resultados, capacidad y disposición para alinearse a una nueva dinámica de trabajo orientada a mejorar el servicio a la ciudadanía.