Familias se preparan para la cabalgata en la Región Carbonífera

REGIÓN CARBONÍFERA, COAH.- Integrantes del Comité Organizador de la Cabalgata "Los Amigos" convocaron a jinetes y familias de la Región Carbonífera a participar en la tercera edición de este tradicional recorrido ecuestre, programado para el jueves 10 de septiembre.

El ingeniero Diego Elguezabal Elguezabal informó que la jornada reunirá a familias y aficionados a la actividad ecuestre, con el propósito de preservar las tradiciones y fortalecer la convivencia entre integrantes de la comunidad campirana.

Los participantes deberán concentrarse a las 09:30 horas en el Parque Los Sabinitos, ubicado en la Villa de San Juan de Sabinas, punto establecido para el inicio de la cabalgata.

Desde ese lugar, los jinetes emprenderán el recorrido con destino al Parque Río Múzquiz, donde concluirá la jornada después de atravesar paisajes y espacios naturales característicos de la región.

Al término de la cabalgata, el Comité Organizador ofrecerá una recepción en honor de los participantes, con música en vivo y un ambiente familiar a la orilla del río.

Los organizadores invitaron a los jinetes y familias cabalgantes a preparar sus mejores caballos y sumarse a esta celebración, que busca mantener vigente la tradición ecuestre y fortalecer la convivencia entre la comunidad.