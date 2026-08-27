Identifican a sospechoso de robo a joyería en Coahuila

La Fiscalía de Justicia del Estado ya tiene identificada a una persona presuntamente relacionada con el robo a una joyería de la zona Centro y, en las próximas horas, solicitará el mandamiento judicial correspondiente, informó Everardo Lazo Chapa, delegado regional de la dependencia.

El funcionario señaló que, tras el robo, la Agencia de Investigación Criminal y Servicios Periciales realizaron los trabajos correspondientes para recabar indicios y analizar las cámaras de vigilancia disponibles en la localidad.

"Se levantaron indicios, se hizo seguimiento oportuno de todas las cámaras que se cuentan aquí en la localidad. Ya se logró determinar el trayecto de la persona. Ya la tenemos identificada", afirmó.

Lazo Chapa precisó que, hasta el momento, se trata de una sola persona cuya identidad ya fue establecida por los investigadores.

"Sí, ya tenemos identificada a la persona y próximamente estaremos solicitando el mandamiento judicial que corresponda", indicó.

Agregó que la Fiscalía busca concluir la carpeta de investigación lo más pronto posible y de manera satisfactoria.

Respecto al monto de lo robado, el delegado informó que hasta ahora se tiene acreditado un daño cercano a los 2 millones de pesos, correspondiente a efectivo y artículos sustraídos.

Explicó que los afectados ya entregaron el inventario correspondiente y que la Fiscalía continúa con las valuaciones para integrar y concluir la carpeta.