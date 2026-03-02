Agresión a mujer trans en Coahuila: Fiscalía inicia investigación

La Fiscalía General del Estado de Coahuila, a través de su delegado en la Región Centro, Everardo Lazo Chapa, confirmó el inicio de las investigaciones tras el reporte de una agresión en contra de una mujer trans ocurrida el pasado fin de semana. Según informó el funcionario, el conocimiento del hecho se obtuvo inicialmente mediante el sistema de monitoreo C2, lo que permitió a los elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) acudir de inmediato al nosocomio donde la víctima recibía atención médica para recabar los primeros datos y testimonios tras el incidente.

Respecto al estado de salud de la persona afectada, Lazo Chapa detalló que, tras recibir una valoración médica integral en el hospital, se determinó que no presentaba lesiones de consideración. Debido a que su integridad física no corría peligro inmediato, la mujer fue dada de alta poco tiempo después de su ingreso. No obstante, las autoridades procedieron con el llenado de los reportes correspondientes para garantizar que el incidente quedara debidamente asentado en los registros policiales de la delegación.

A pesar de haber sido dada de alta, la Fiscalía ha canalizado el caso a una unidad especializada para garantizar un seguimiento adecuado. La carpeta de investigación fue aperturada formalmente en el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, donde un Ministerio Público especializado se hará cargo de las diligencias. Esta medida busca asegurar que el proceso se lleve a cabo con una perspectiva de género y atención integral, permitiendo que la investigación avance bajo los protocolos establecidos para este tipo de agresiones en la zona centro del estado.

Finalmente, el delegado Everardo Lazo aclaró que, hasta el momento, no se cuenta con personas detenidas relacionadas con este evento. Sin embargo, enfatizó que el asunto se encuentra en su etapa inicial y que los agentes de investigación continúan trabajando en la recopilación de indicios que permitan identificar a los responsables. El caso permanece abierto bajo la supervisión de las autoridades competentes para dar cumplimiento al debido proceso y garantizar el acceso a la justicia para la víctima.