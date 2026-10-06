Everardo Lazo Chapa informa sobre cateos en Monclova

Un total de 68 cateos ejecutados en lo que va del año ha permitido el aseguramiento acumulado de 22 kilogramos de diversos narcóticos en la región Centro, informaron autoridades de la Fiscalía General del Estado tras dar seguimiento a los reportes de la ciudadanía.

El delegado de la Fiscalía, Everardo Lazo Chapa, explicó que las intervenciones atienden instrucciones del fiscal general Federico Fernández para combatir el narcomenudeo, la recuperación de objetos robados y la protección de menores. Precisó que la mayor parte de los operativos se concentra en la zona metropolitana conformada por Monclova, Frontera y Castaños.

Lazo Chapa resaltó la efectividad del anonimato ciudadano, al señalar que nueve de cada diez denuncias resultan positivas. Tras recibir el reporte, la Agencia de Investigación Criminal realiza las indagaciones de campo y, al confirmar la actividad ilícita, elabora el Informe Policial Homologado para solicitar la orden judicial de cateo.

En cuanto a las sustancias incautadas durante el año, el delegado detalló que el cristal encabeza el volumen de decomisos, seguido en cantidad por la marihuana y la cocaína. Asimismo, confirmó que en el total de las intervenciones realizadas se lograron detenciones y la posterior judicialización de los implicados.