Lluvias en Coahuila: recomendaciones para el drenaje sanitario

Ante el pronóstico de lluvias importantes para los próximos días, el Sistema Intermunicipal de Agua y Saneamiento pidió a los usuarios evitar prácticas que puedan saturar o provocar taponamientos en la red de drenaje sanitario.

Ricardo Vázquez Falcón, subgerente de Operaciones, señaló que el pronóstico contempla precipitaciones durante lo que resta de la semana y parte de la próxima, por lo que llamó a no utilizar las alcantarillas para desalojar directamente el agua de lluvia.

Explicó que abrir alcantarillas para permitir el ingreso del agua pluvial provoca que a la red sanitaria también entren arena, piedras, tierra y basura, lo que puede generar obstrucciones y afectar a los propios usuarios.

"El drenaje sanitario en este momento está funcionando bien, sin ningún problema, pero al momento en que llega el agua pluvial, sabemos que cuando se da esta combinación resultan los taponamientos".

Indicó que la infraestructura para conducir agua de lluvia tiene dimensiones mayores que la red sanitaria, por lo que el drenaje sanitario no cuenta con las condiciones para desalojar el agua de lluvia.

Asimismo, pidió a la población evitar arrojar objetos al drenaje sanitario, debido a que en los últimos días han sido encontradas de manera recurrente taponamientos por diversos productos.

Indicó que el drenaje sanitario no está diseñado para recibir este tipo de materiales y que las obstrucciones terminan generando reportes domiciliarios que requieren intervención del personal operativo.

Vázquez Falcón llamó finalmente a mantener la basura en su lugar y evitar que llegue a las calles o termine dentro de las alcantarillas, con el propósito de preservar el funcionamiento de la red sanitaria durante el periodo de lluvias.