Manolo Jiménez promueve el turismo en la región carbonífera de Coahuila

SABINAS, COAH.- La región carbonífera de Coahuila ha experimentado un año 2025 positivo y extraordinario en cuanto a turismo se refiere, gracias al apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas. El director de la oficina de convenciones y visitantes de la región carbonífera, Javier Ruiz Izaguirre, destacó que los eventos insignia, como la cabalgata de Sabinas, las ferias de las ciudades, eventos deportivos y gastronómicos, han atraído a más visitantes.

Estos eventos, junto con otros como la Astroferia de Nueva Rosita, la feria de Santa Rosa de Lima en Múzquiz y el Carbonazo 2025, han generado una mayor afluencia de turistas, lo que ha beneficiado al sector hotelero. El incremento ha sido notorio y se espera que la tendencia continúe de manera positiva en 2026.

El funcionario también resaltó que eventos como la exhibición de autos clásicos y modificados, la reunión de motociclistas, el recorrido de vehículos todo terreno ATB y los seriales de ciclismo han generado interés en la región y han atraído a más visitantes.

La región carbonífera ha visto un aumento en la actividad turística gracias a la variedad de eventos y actividades que se han realizado. El apoyo del gobernador Manolo Jiménez ha sido fundamental para el éxito de estos eventos.

Se espera que la tendencia positiva continúe en 2026, con más eventos y actividades que atraigan a turistas a la región carbonífera de Coahuila. La región se está posicionando como un destino turístico atractivo, gracias al esfuerzo del gobierno y la iniciativa de los organizadores de eventos.