Destacan en la UPMF la evolución y retos en lucha por laparidad política de las mujeres

Las instalaciones de la Universidad Politécnica Monclova-Frontera (UPMF) fueron sede de la presentación del libro "Participación Política de las Mujeres: Avances y Obstáculos", de la autora Georgina Cárdenas Acosta. En el evento se destacó la trascendencia del avance femenino en los espacios de toma de decisión dentro de la vida pública.

El encuentro fue presidido por la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú y el rector de la UPMF, Mario Martínez, acompañados por un presídium integrado por consejeras electorales, magistradas y académicas.

Entre las asistentes estuvieron la maestra Leticia Bravo Ostos, la maestra Patricia Guadalupe González Mijares, la magistrada Dulce María Fuentes Mancilla, la vocal ejecutiva del INE Cristian Viviana Escobedo Oloya, así como las maestras Araceli Berenice Fuentes Rivas y María Hernández Ventura.

Etapas en la lucha por la paridad política

Durante la presentación se enfatizó que el acceso de las mujeres a cargos de poder ha transitado por tres etapas históricas clave: la conquista del derecho a postularse, la implementación de cuotas de género y la consolidación de la paridad igualitaria del 50 por ciento en candidaturas de elección popular.

Desafíos de la violencia política de género

No obstante, las especialistas señalaron que la contienda electoral mantiene desigualdades estructurales respecto a los hombres, ya que durante las campañas las candidatas enfrentan de manera recurrente dinámicas de violencia política en razón de género.