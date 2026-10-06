Exigen ex obreros frenar prórrogas en proceso de pago y subasta de bienes

Ex trabajadores expresaron su preocupación e inconformidad ante el nuevo aplazamiento en el proceso judicial del remate de bienes, luego de que el plazo de diez días para que los postores depositen la garantía se extendiera hasta el próximo 13 de octubre.

Preocupación por el Aplazamiento del Proceso Judicial

El dirigente del gremio, Juan Ervey Valenzuela de la Torre, señaló que esta postergación representa cuatro días más de lo previsto originalmente, por lo que urgió a evitar estrategias dilatorias que sigan alargando el procedimiento.

Valenzuela de la Torre sostuvo que la demanda central es continuar con la subasta y que los interesados cubran las garantías o el pasivo laboral.

Lamentaciones por el Aumento de Ex Obreros Fallecidos

Asimismo, lamentó la falta de celeridad de las autoridades federales e informó que la cifra de ex obreros fallecidos durante el conflicto asciende a 94, tras un deceso registrado el día de ayer.