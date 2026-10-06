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Coahuila

Exigen ex obreros frenar prórrogas en proceso de pago y subasta de bienes

Juan Ervey Valenzuela criticó la extensión del plazo y reportó que 94 ex trabajadores han fallecido durante el conflicto.

Por Diana Ortiz - 06 octubre, 2026 - 12:32 p.m.
Juan Ervey Valenzuela de la Torre, dirigente de ex obreros, rechazó que se sigan ampliando los plazos para el depósito de garantías.
Juan Ervey Valenzuela de la Torre, dirigente de ex obreros, rechazó que se sigan ampliando los plazos para el depósito de garantías.
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      Ex trabajadores expresaron su preocupación e inconformidad ante el nuevo aplazamiento en el proceso judicial del remate de bienes, luego de que el plazo de diez días para que los postores depositen la garantía se extendiera hasta el próximo 13 de octubre.

      Preocupación por el Aplazamiento del Proceso Judicial

      El dirigente del gremio, Juan Ervey Valenzuela de la Torre, señaló que esta postergación representa cuatro días más de lo previsto originalmente, por lo que urgió a evitar estrategias dilatorias que sigan alargando el procedimiento.

      Valenzuela de la Torre sostuvo que la demanda central es continuar con la subasta y que los interesados cubran las garantías o el pasivo laboral.

      Lamentaciones por el Aumento de Ex Obreros Fallecidos

      Asimismo, lamentó la falta de celeridad de las autoridades federales e informó que la cifra de ex obreros fallecidos durante el conflicto asciende a 94, tras un deceso registrado el día de ayer.

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