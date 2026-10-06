Elabora Tribunal de Disciplina marco normativo para sancionar jueces y servidores públicos

El Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Coahuila trabaja en la elaboración del marco normativo que regirá sus operaciones. Esta reglamentación regulará los procedimientos sancionatorios contra jueces, secretarios, actuarios y auxiliares que incurran en faltas en el ejercicio de sus funciones.

Proceso de Regulación del Tribunal de Disciplina

La magistrada presidenta del organismo, Dulce María Fuentes Mancillas, explicó que la institución asumió las atribuciones disciplinarias que antes correspondían al Consejo de la Judicatura. Detalló que este proceso deriva de la reforma a la Ley Orgánica aprobada en 2024 y del proceso lectivo de 2025.

Las sanciones que aplicará el tribunal contemplan desde un apercibimiento o suspensión del cargo, hasta la inhabilitación definitiva y la destitución. Fuentes Mancillas precisó que los artículos transitorios de la ley otorgan un periodo de transición de hasta dos años para consolidar toda la estructura reglamentaria.

Coordinación con Órganos Afines

Durante este lapso, la institución mantiene coordinación con órganos afines de otros estados y con el Tribunal de Disciplina del ámbito federal. Asimismo, dará seguimiento a los expedientes vigentes en proceso, incluidos entre 24 y 30 juicios de amparo ante instancias federales.

Finalmente, la magistrada presidenta reiteró que las puertas del tribunal permanecen abiertas para recibir denuncias o quejas ciudadanas contra cualquier servidor público del Poder Judicial estatal.