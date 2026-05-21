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Coahuila

Ex militar vinculado a proceso por lesiones en ejido Pozuelos

El ex militar, que accionó un arma de fuego durante una riña, se encuentra bajo prisión preventiva mientras se realizan las investigaciones complementarias.

Gerardo Martínez
Por Gerardo Martínez - 21 mayo, 2026 - 09:28 p.m.
Ex militar vinculado a proceso por lesiones en ejido Pozuelos
El ex militar detenido por la balacera registrada en el ejido Pozuelos fue vinculado a proceso por el delito de lesiones gravísimas que ponen en peligro la vida.

El ex militar detenido por accionar un arma de fuego durante la riña registrada el pasado fin de semana en el ejido Pozuelos fue vinculado a proceso por el delito de lesiones gravísimas que ponen en peligro la vida, informó el delegado regional de la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Everardo Lazo Chapa señaló que tras llevarse a cabo la audiencia inicial se formularon los datos de prueba en contra del imputado y se determinó su vinculación a proceso, sin que se solicitara la duplicidad de término. "Efectivamente se llevó a cabo la audiencia, se realizó la imputación con los datos de prueba por el delito de lesiones gravísimas que ponen en peligro la vida, en ese momento la defensa solicitó la vinculación a proceso". Señaló que tras la vinculación se estableció la medida de prisión preventiva y se fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, periodo en el que continuarán integrándose pruebas dentro del proceso penal.

Sobre el perfil del imputado, Lazo Chapa confirmó que se trata de un militar retirado, sin embargo, desconoce el rango que tenía dentro de las Fuerzas Armadas. Respecto al estado de salud de la víctima, informó que continúa estable y evolucionando favorablemente, pero permanece bajo atención médica debido a las lesiones sufridas tras el disparo. "El lesionado continúa hospitalizado porque son lesiones que ponen en peligro la vida al dañar algunas vértebras, sin embargo se le dio la atención médica de manera oportuna y se encuentra estable".

 

La Fiscalía continúa con las investigaciones relacionadas con la riña registrada el pasado fin de semana, en la que el ex militar presuntamente accionó una pistola calibre 9 mm en el altercado del ejido Pozuelos.

  • Ex militar vinculado a proceso por lesiones en ejido Pozuelos

    La Fiscalía General del Estado de Coahuila informó que el imputado permanecerá en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

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