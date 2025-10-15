Ex Obrero de AHMSA Exige Responsabilidad por Desfalco de Estaño

"Qué bueno que se esté investigando el robo millonario del estaño y que se castigue a quien haya participado", expresó el ex obrero de Altos Hornos de México (AHMSA), Julián Torres, tras los recientes señalamientos del ex directivo Luis Zamudio, quien negó tener relación con el desfalco.

Torres consideró que este hecho no puede quedar impune y exigió que se llegue hasta las últimas consecuencias para esclarecer el destino del material desaparecido. "Tiene que haber un responsable. Zamudio dice que él no fue, pero alguien sacó ese material, y hay que castigarlo", declaró.

El ex trabajador destacó que resulta inconcebible que más de 10 toneladas de estaño hayan desaparecido sin que nadie lo notara. "Debe haber más personas involucradas; no puede desaparecer tanto material así como así", señaló.

Torres subrayó que la investigación debe avanzar con transparencia y sin proteger a nadie. "No se puede quedar impune un robo de esta magnitud. Los trabajadores merecemos saber la verdad", finalizó.

Autoridades deberán continuar con las investigaciones correspondientes, después de que Luis Zamudio estuvo frente al juez como presunto responsable, la tarde de este miércoles se le dio auto de no vinculación a proceso, por lo que no es responsable del robo de estaño.