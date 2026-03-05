Protesta de ex obreros de AHMSA en Monclova por salarios pendientes

Ex obreros de Altos Hornos de México (AHMSA), encabezados por Ervey Valenzuela, se manifestaron sobre la Prolongación Juárez para exigir el pago de salarios y prestaciones pendientes, además de pedir la intervención del gobierno federal ante la difícil situación que enfrentan cientos de familias de la Región Centro.

Con pancartas en mano, los manifestantes expresaron que mantienen la confianza en la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para que su problemática sea atendida y no quede en el olvido. Los trabajadores señalaron que han sido meses de incertidumbre y que la falta de ingresos ha golpeado severamente a sus hogares.

Durante la protesta, los ex obreros dejaron claro que no están dispuestos a aceptar más prórrogas en los procesos relacionados con la empresa. Indicaron que la posibilidad de esperar otros 20 días representa prácticamente "un mes más de sufrimiento y agonía" para quienes dependen de esos recursos para subsistir.

Asimismo, algunos manifestantes señalaron que, a su consideración, aún existen intereses que siguen influyendo en el proceso de la acerera. En ese sentido, mencionaron al ex propietario de la empresa, Alonso Ancira Elizondo, a quien acusaron de seguir moviendo "los hilos" a través del síndico, por lo que insistieron en que se haga justicia y se garantice el pago inmediato de sus salarios.

Los ex trabajadores reiteraron su llamado al gobierno federal para que intervenga de manera firme y se dé una solución definitiva al conflicto laboral, al señalar que la situación ya es insostenible para muchas familias que dependen de esos recursos.