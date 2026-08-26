Ex trabajadores de AHMSA gestionan pago de finiquitos

El grupo de ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) busca destrabar el proceso para el pago de finiquitos, por lo que sus representantes mantienen gestiones en la Ciudad de México.

José Luis Morales Escobedo, vocero del grupo, informó que los integrantes de la mesa directiva Julián, David y otro representante se encuentran en la capital del país, donde ayer sostuvieron una reunión con asesores designados por la jueza.

Explicó que los trabajadores habían planteado algunas dudas relacionadas con los pagos y con posibles situaciones que pudieran obstaculizar el pago de los finiquitos.

"Llevaron unos oficios y se los hicieron llegar y, pues bueno, vamos a esperar respuestas de parte de los asesores", señaló.

Morales Escobedo agregó que los representantes también sostuvieron una reunión con la jueza, a quien hicieron saber que están presentes y que buscan conocer más detalles sobre el avance del proceso para evitar que se vuelva a detener.

Además, confirmó que este miércoles sostendrían una reunión con la Secretaría del Trabajo, programada para las 5 de la tarde.

"Van a seguir tocando puertas", afirmó el vocero, al señalar que los representantes permanecerán en la Ciudad de México durante los próximos días, debido a las gestiones que realizan.

Morales Escobedo reconoció que permanecer fuera de sus hogares representa un gasto importante para los trabajadores, desde alimentación hasta otros gastos cotidianos.

Por ello, el grupo decidió realizar una rifa con la intención de recaudar fondos para posibles movilizaciones que podrían llevarse a cabo después del 25 de septiembre, en caso de que no se concrete una venta favorable.

Advirtió que, si después de esa fecha no existe una solución favorable, los trabajadores han planteado endurecer sus acciones para exigir atención del Gobierno.

"Tenemos que nosotros endurecer nuestra lucha porque hemos sido muy cautos", expresó.