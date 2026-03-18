Ex trabajadores de AHMSA proponen alternativas para rescatar la empresa

Ante la prolongada incertidumbre sobre el futuro de Altos Hornos de México (AHMSA), los ex trabajadores no descartan que una cooperativa obrera, un esquema de participación accionaria o incluso una intervención del Gobierno Federal puedan convertirse en alternativas viables para rescatar la empresa, siempre y cuando exista voluntad política y claridad en el proceso, señaló Julián Torres.

En entrevista, Torres consideró acertadas las declaraciones que recientemente hizo el licenciado Héctor Garza, en torno a la posibilidad de explorar nuevos mecanismos de rescate para la acerera, entre ellos la participación directa de los trabajadores. El ex obrero afirmó que cualquier opción debe ser analizada con seriedad por las autoridades federales, el Senado y las instancias laborales, ya que el objetivo principal es evitar que AHMSA siga hundiéndose mientras miles de familias permanecen atrapadas en la incertidumbre.

No obstante, subrayó que la prioridad inmediata de los trabajadores sigue siendo una sola: que se concrete la venta de la empresa y se garantice el pago de los adeudos laborales. Señaló que si bien están abiertos a escuchar otras salidas, lo urgente es que exista una ruta real para destrabar el proceso y que finalmente se haga justicia a quienes por años sostuvieron la operación de la siderúrgica. En ese contexto, reiteró que los ex obreros han pedido de manera constante, mediante oficios y manifestaciones, que el Gobierno Federal asuma el control de la empresa, al considerar que sería la mejor solución para Monclova, para México y para los propios trabajadores.

Julián Torres informó además que en los últimos días han solicitado una reunión urgente con el síndico, con el propósito de conocer de primera mano cuál es el plan para avanzar en la venta de AHMSA y qué decisiones se están tomando respecto a sus activos. Afirmó que no pueden seguir únicamente "a la expectativa", sin información precisa, y sostuvo que como trabajadores y principales afectados tienen pleno derecho a ser informados sobre cualquier oferta, movimiento o estrategia relacionada con el futuro de la empresa.

Finalmente, manifestó preocupación ante la posibilidad de que se busque priorizar el pago a otros acreedores antes que a los propios trabajadores. Señaló que el adeudo laboral es una de las obligaciones más sensibles y urgentes, por lo que insistió en que no debe permitirse que intereses externos se coloquen por encima de quienes durante décadas entregaron su vida a la siderúrgica. Para los ex obreros, concluyó, cualquier alternativa será bienvenida siempre que tenga como eje central el respeto a sus derechos y el pago de lo que por ley les corresponde.