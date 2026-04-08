Operativo de búsqueda rescata a menores desaparecidos en Cañón de San Lorenzo

SALTILLO, COAHUILA.– La tarde de este martes se activó un operativo de búsqueda en el Cañón de San Lorenzo luego de que se reportara la desaparición de dos menores de edad que realizaban una excursión en la zona. De acuerdo con el reporte inicial, el padre de los niños identificados como Tadeo y Luis Alexander, ambos menores de 12 años, solicitó apoyo a través del sistema de emergencias tras perder comunicación con ellos. Los menores habían ingresado al área natural desde las 9:00 de la mañana y mantenían contacto constante hasta aproximadamente las 14:00 horas, cuando enviaron una fotografía informando que habían llegado a la cima y comenzarían el descenso. Sin embargo, tras ese último mensaje, no se volvió a tener noticias de su ubicación, lo que generó preocupación entre sus familiares. Ante la situación, cuerpos de rescate desplegaron un operativo en coordinación con guardabosques de la zona, quienes fungieron como guías debido a la complejidad del terreno. La búsqueda se inició en las inmediaciones del observatorio y se extendió a lo largo de los senderos principales. Durante la noche del martes y madrugada de este miércoles los rescatistas lograron ubicar a los menores mientras descendían por una de las veredas. Ambos se encontraban desorientados, luego de haber perdido el camino al caer la oscuridad, pero no presentaban lesiones. Tras ser localizados, fueron trasladados para reunirse con sus familiares. Personal de una ambulancia acudió al lugar para valoración médica, aunque no fue necesario su traslado a un hospital. Las autoridades destacaron la importancia de tomar precauciones al realizar actividades en áreas naturales, especialmente en el caso de menores de edad, así como mantener rutas claras y horarios establecidos.

1 / 2 Guardabosques colaboraron como guías para facilitar el acceso de los rescatistas en la zona serrana. 2 / 2 Los menores fueron localizados durante el descenso, sin lesiones, tras perder la vereda al anochecer. ❮❯