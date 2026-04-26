Ex trabajadores de AHMSA exigen juicio a jueza y síndico en Monclova

Ex trabajadores de Altos Hornos de México exigieron someter a juicio a la jueza Ruth Hagi Huerta y al síndico Víctor Manuel Aguilera, a quienes responsabilizan por los constantes retrasos en la subasta de la empresa, situación que ha prolongado la crisis económica en las regiones Centro y Carbonífera.

Jesús Marines, ex obrero de la acerera, advirtió que los trabajadores no permitirán más aplazamientos en el proceso de venta, al señalar que las decisiones del Poder Judicial han frenado la solución durante más de cuatro años. "Estamos pidiendo a la Presidenta de la República, que se solucione esto de una forma definitiva, esta es la última vez que permitiremos que se atrase la venta de AHMSA, se vende o se vende."

El ex trabajador de la acerera fue enfático al señalar que, de no concretarse la venta en la próxima subasta, pedirán la destitución y enjuiciamiento de los responsables del proceso de venta ante la falta de capacidad. "Estamos pidiendo que si la jueza y el síndico, no cumplen esta vez con su cometido de vender la empresa, sean destituidos y puestos en juicio porque no podemos continuar de esta manera."

Señaló que la falta de resultados ha derivado en desempleo, migración y deterioro social en la región, mientras otras zonas del estado muestran crecimiento económico. Asimismo, advirtió que, tras la marcha del primero de mayo, los ex trabajadores podrían intensificar las protestas y sumarse a otros grupos para ejercer mayor presión.