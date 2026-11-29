Ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) comenzaron a estructurar un plan de acción y a reunir recursos económicos para emprender movilizaciones a partir de enero, en caso de que venza el plazo judicial del próximo 14 de enero sin que se concrete la venta de la siderúrgica.

Julián Torres Ávalos, dirigente del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA, señaló que, aunque mantienen confianza en el proceso que sigue el consorcio interesado para adquirir la empresa, la base obrera no permanecerá pasiva ante un escenario adverso.

"Todo este mes tenemos que prepararnos para en caso de que no se venda, ¿qué vamos a hacer? Entonces sí, tenemos que preparar acciones, prepararnos económicamente también con los recursos que necesitamos para hacer los movimientos, porque todo movimiento necesita recursos", afirmó.

El representante indicó que mantienen bajo reserva el tipo de protestas o medidas que ejecutarían en enero para no restarles efectividad, pero recalcó que ya trabajan en la organización interna. "Esperemos que se dé, pero si no se da, tenemos que hacer algo, no vamos a estar cruzados de brazos y desde este momento estamos trabajando en ello", subrayó.

Respecto al proceso actual, Torres Ávalos destacó que los dos informes entregados recientemente a la jueza, conforme al calendario establecido, reflejan seriedad y responsabilidad por parte del consorcio, por lo que reiteró su expectativa de que la compra pueda concretarse una vez concluido el plazo fijado para el 14 de enero.