Ex trabajadores de AHMSA en Monclova piden apoyo urgente al Gobierno

A más de tres años de haber estallado la crisis de Altos Hornos de México (AHMSA), los ex trabajadores continúan enfrentando una situación económica y social que, aseguran, se ha vuelto insostenible para miles de familias de la Región Centro, por lo que este martes alzaron nuevamente la voz para exigir al Gobierno Federal apoyo directo y una respuesta concreta a sus peticiones.

En entrevista, Julián Torres expresó la inconformidad que existe entre los trabajadores al considerar que, mientras la Federación destina recursos o respaldo a otros países, en México siguen sin atenderse de fondo las necesidades de quienes llevan años sin recibir el pago de sus finiquitos. Señaló que esta situación genera molestia y decepción entre quienes han padecido las consecuencias de la paralización de la siderúrgica en Monclova.

Torres sostuvo que el problema que hoy enfrentan los ex obreros ya rebasó el ámbito laboral y se convirtió en una crisis social grave, pues son miles de familias las que sobreviven entre deudas, carencias y una incertidumbre que no termina. Indicó que quizá desde el centro del país no se alcanza a dimensionar lo que vive Monclova, pero para quienes están aquí la afectación es real y profunda. "Primero somos los mexicanos", remarcó al insistir en que el apoyo debe priorizar a los trabajadores nacionales antes que a causas externas.

El representante de los ex empleados explicó que, aunque han recibido asesoría jurídica y atención institucional por parte de autoridades estatales y distintas dependencias, hasta el momento no ha existido un apoyo económico extraordinario que permita a las familias sortear la emergencia. En ese sentido, recordó que el año pasado enviaron un oficio dirigido a la presidenta de México, en el que solicitaron un préstamo de 50 mil pesos por trabajador, con el compromiso de pagarlo una vez que se cubrieran los finiquitos, pero hasta ahora no han obtenido respuesta.

Julián Torres advirtió que la falta de una solución concreta mantiene en la desesperación a los ex obreros, quienes continúan a la espera de avances en la venta de la empresa o de una intervención más decidida por parte de la Federación. Señaló que el reclamo no es político, sino humano y social, al tratarse de trabajadores que durante décadas sostuvieron una de las industrias más importantes del país y que hoy siguen exigiendo algo que consideran justo: ser escuchados y recibir el respaldo que, aseguran, se les ha negado.