Monclova realiza exámenes médicos a migrantes deportados por Estados Unidos

Hasta 25 migrantes son deportados cada fin de semana por la frontera norte de Coahuila; en Monclova les realizan exámenes médicos para garantizar su traslado terrestre o aéreo a sus países de origen.

El secretario del Ayuntamiento de Monclova, Alberto Medina, explicó que actualmente existe una coordinación permanente entre los 38 municipios del estado, en conjunto con la Subsecretaría de Gobierno, autoridades migratorias, la Guardia Nacional, patrullas fronterizas y empresas ferroviarias como Ferromex, con el objetivo de monitorear el comportamiento del flujo migratorio.

"Estamos trabajando de manera coordinada, con reuniones tres veces por semana, para analizar cómo se está desarrollando este fenómeno. A diferencia de otros momentos, ahora no hemos tenido reportes de migrantes del interior del país que busquen llegar al norte", señaló.

Indicó que, en lo que va del año, únicamente se ha tenido el registro de alrededor de ocho migrantes centroamericanos —principalmente de El Salvador y Guatemala— que han pasado por Monclova, a quienes se les ha brindado apoyo temporal en albergues de Protección Civil.

Sin embargo, destacó que el fenómeno actual se concentra en las deportaciones realizadas por autoridades estadounidenses. Tan solo el pasado fin de semana, se reportó la repatriación de 25 personas mexicanas por Piedras Negras, quienes son canalizadas a albergues para su atención y posterior traslado a sus lugares de origen.

Asimismo, mencionó que en semanas anteriores también se ha detectado la presencia de migrantes de otras regiones del mundo, incluidos países africanos y de Turquía, conocidos como "intercontinentales", quienes al no lograr cruzar la frontera son retornados a sus países.

En este contexto, el funcionario explicó que el municipio de Monclova colabora con el Instituto Nacional de Migración mediante la realización de valoraciones médicas a los migrantes deportados, a fin de garantizar que se encuentren en condiciones de salud adecuadas para su traslado.

"Se les realiza una revisión médica por parte de médicos legistas en Seguridad Pública, quienes emiten un certificado que permite su traslado, ya sea terrestre o aéreo", detalló.

Finalmente, señaló que, tras esta valoración, los migrantes son enviados a la ciudad de Monterrey, donde se concentra un centro de acopio más amplio, desde el cual se coordinan los traslados hacia sus respectivas ciudades o países de origen.