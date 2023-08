Exige Santiago justicia para Emily

!No era su padre biológico, y aun cuando no llevaba su sangre ni genética decidió amar a un pequeño ser que se convirtió en su hija, para ella, era su papá-tío.!!

Lunes 21 de agosto, trágico día, autoridades reportan la muerte de una niña de cinco años de edad al oriente de la ciudad de Monclova. A su corta edad experimentó el dolor, humillación y abusos. Desde que era una bebé su madre no pudo salir del mundo de las drogas, motivo por el cual le fue arrebatada por la Procuraduría de los Niños.

El día que se enteró de la muerte de Emily volvieron a su mente los recuerdos de la pequeña, como un ser tan indefenso vivió momentos de alegría cuando estuvo con Santiago Sánchez Cruz y su esposa y a quienes la pequeña les llamaba: "mamá y papá tío" y después por una negligencia de las autoridades ya no está con vida.

Impotencia, coraje tras la noticia, Hoy su papá-Tío no va a descansar hasta que se haga justicia por la muerte de una ser indefenso.

Santiago Sánchez Cruz de profesión panadero es esposo de la sobrina de una abuela de Emily, fueron familia de apoyo para la menor cuando apenas tenía seis meses de edad, la Procuraduría les pidió que no aceptaran visitas de los padres si estos venían alcoholizados o bajo los influjos de una sustancia tóxica, motivo por el cual iniciaron las discusiones entre las familias.

"Cuando venía la mamá de Emily o su padre para verlos, llegaban drogados y les pedí que no vinieran más así, o de lo contrario no verían a la niña, esto les molestó y Pronnif nos quitó a los niños a Emily y su hermano." "Los menores siempre estuvieron a cargo de la abuela, pero está por no cuidarlos les permitía a los padres que se hicieran cargo y la Pronnif nunca investigó nada".

Pasaron los años y la abuela Francisca firmó una carta a Santiago donde le cedía a la niña para que él se hiciera cargo pues ya nadie podía cuidarlos, de nueva cuenta se hacen cargo de la pequeña quien en ese entonces tenía apenas dos añitos, en su mirada la inocencia y el miedo por no saber en qué lugar se encontraba, poco a poco fueron ganándose su confianza y la pequeña que en un principio no hablaba, comenzó a llenar su casa de voces y alegría.

De nueva cuenta surge el problema con las autoridades y PRONNIF pide a Santiago regrese a la niña con la abuela, este sería la última vez que la cuidaría, la pequeña era regresado al mundo de maldad.

"Supe por una sobrina que habían visto a Emily viviendo en unas tapias al oriente de Monclova, ella lloraba que extrañaba a su papá y mamá tía y lloro" exclamó.

Entre lágrimas e impotencia el señor Santiago pide justicia, así como la destitución de la titular de PRONNIF por negligente y prepotente, la denuncia ya está interpuesta ante Derechos Humanos y no quitará el dedo del renglón hasta que se haga justicia y resguarden también a los hermanos de Emily.

Una tablet, peluches, y su muñeca favorita quedarán guardados en el hogar de Santiago como recuerdo de las sonrisas y diversiones en su hogar en el momento que la tuvieron a Emily consigo que fueran la familia más feliz del mundo.