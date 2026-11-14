Buen Fin 2026: Comerciantes esperan gran afluencia en el centro

Con una alta afluencia de consumidores en las principales tiendas y centros comerciales, arrancó este viernes el Buen Fin 2026, donde comerciantes esperan una intensa actividad durante el fin de semana, impulsada por las promociones, los descuentos y el inicio de los pagos a los trabajadores.

Expectativas de los comerciantes

En el primer cuadro de la ciudad, los negocios comenzaron a ofrecer promociones para atraer compradores, pero algunos comerciantes señalaron que durante las primeras horas la actividad se mantenía tranquila, aunque confían en que el movimiento aumente por la tarde y continúe durante el sábado y domingo.

Maurilio Dávila Ríos, comerciante de la zona Centro, mencionó que como estrategia se ofreció un descuento del 10 por ciento en su tienda, donde comercializa calzado, ropa, pantalones y gorras. Reconoció que durante la mañana el establecimiento registraba poca actividad, aunque días antes ya había observado movimiento de los clientes que acudían a preguntar por las promociones.

Impacto del Buen Fin en las ventas

Dávila Ríos, quien cuenta con 20 años de experiencia, recordó que durante la edición anterior del Buen Fin obtuvo una buena respuesta de los consumidores, duplicando las ventas durante ese fin de semana. Consideró que el inicio de los pagos y el día festivo pueden favorecer las ventas, pues algunos clientes estuvieron días antes recorriendo los establecimientos y preguntando por los descuentos, a la espera de contar con dinero para realizar sus compras.

Indicó que los comerciantes del sector mantienen la expectativa de que el movimiento mejore durante toda la jornada y hasta el 17 de noviembre.