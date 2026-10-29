Rechazan exobreros de AHMSA nueva visita de la Secretaría del Trabajo

Ervey Valenzuela, dirigente de los obreros en resistencia ubicados en la Puerta 3 de Altos Hornos de México (AHMSA), calificó como una falta de respeto y una burla la tercera visita de funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a las instalaciones de la siderúrgica, al señalar que la dependencia federal acude reiteradamente sin presentar soluciones concretas para la base trabajadora.

Críticas a la intervención de la STPS

Durante su declaración, el representante obrero cuestionó el objetivo de la presencia federal y la intención de realizar un nuevo sondeo en la zona tras cuatro años de conflicto laboral.

Recordó que durante este periodo han fallecido 97 obreros, cuyas familias continúan a la espera de respuestas y apoyo efectivo, además de señalar que la situación en la región carbonífera presenta afectaciones aún mayores que no han sido atendidas de fondo.

Valenzuela enfatizó que este tipo de visitas, en las que afirmó intervienen directamente la empresa y actores como el licenciado Rivera, carecen de utilidad real para quienes mantienen la resistencia.

Sostuvo que la Secretaría del Trabajo debería enfocar sus esfuerzos en atender directamente a los obreros activos y a aquellos que firmaron su baja bajo protesta, priorizando el bienestar de los trabajadores por encima de los intereses de la patronal y de las agrupaciones sindicales tradicionales.

Demandas de los trabajadores en resistencia

"Si no vienen a traer nada favorable para el obrero, que no vengan a perder su tiempo", expresó el dirigente, al reiterar la exigencia de respuestas claras a la problemática y el cese de sondeos que consideran improcedentes.