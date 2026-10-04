Exobreros de AHMSA en Monclova exigen verdad y transparencia

Entre la indignación por el manejo de información y el deseo de ver resuelto su conflicto laboral, exobreros de Altos Hornos de México (AHMSA) exigieron un alto definitivo a las mentiras, manifestando que, aunque existe una profunda preocupación por un virtual incumplimiento en los pagos, no han perdido la esperanza de que la empresa sea reactivada.

Ervey Valenzuela de la Torre, dirigente del movimiento de exoperativos, expresó que los trascendidos sobre los adeudos del inversionista Arturo Domínguez han vuelto a sembrar zozobra en Monclova. Sin embargo, enfatizó que la clase obrera se resiste a caer en el desaliento y mantendrá la fe en que se alcance un desenlace favorable para los trabajadores y sus familias.

El líder hizo un llamado directo a las firmas financieras Afirme y Cargill para que actúen con transparencia y no extiendan plazos innecesarios de 90 días a compradores que carezcan de solvencia, demandando que se aparte a los falsos postores y se dé cauce inmediato al proceso legal con inversionistas serios.

Valenzuela de la Torre subrayó que las familias de los extrabajadores han soportado un desgaste prolongado por falsas promesas. Ante este escenario, ratificó que el grupo continuará en resistencia firme en las portadas de la planta, exigiendo veracidad, hechos concretos y el cese de los discursos engañosos por parte de los involucrados.