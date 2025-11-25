Caminata de exobreros de Altos Hornos avanza sin apoyo oficial

Castaños Coah.- En su segundo día de caminata rumbo a la capital del estado, los exobreros de Altos Hornos de México (AHMSA) avanzan con desgaste físico evidente y sin que hasta el momento alguna autoridad les brinde información clara o se acerque a dialogar con ellos.

El contingente se encuentra por llegar al ejido Santa Teresa, después de haber pernoctado en el ejido El Márquez. A pesar del esfuerzo, varios manifestantes presentan ampollas, dolor muscular, mareos y cansancio extremo, consecuencia de recorrer kilómetros bajo el sol y sobre asfalto.

Julián Torres Ávalos, uno de los coordinadores de la marcha, informó que ayer uno de los trabajadores se sintió mal al llegar al ejido El Márquez y tuvo que ser regresado a Monclova para recibir atención. "No vamos a arriesgar a nadie", afirmó, dejando claro que priorizarán la integridad de los participantes.

A diferencia del acompañamiento ciudadano que han recibido —alimentos, agua y espacios para descansar—, las autoridades federales no se han presentado en ningún punto del trayecto. Los ex obreros señalan que solo reciben llamadas telefónicas, pero ninguna información concreta sobre el pago de sus finiquitos, pendientes desde hace tres años.

Muchos de ellos perdieron su patrimonio familiar tras el cierre y crisis de AHMSA: viviendas, vehículos y ahorros que se fueron agotando ante la falta de ingreso formal. Por ello mantienen firme la decisión de llegar a Saltillo, y si no obtienen respuesta, continuar hasta la Ciudad de México.