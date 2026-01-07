Gran Sorteo del Comercio 2025: Mario Zavala se lleva un auto en Monclova

La Cámara Nacional de Comercio celebró este miércoles el 22 Gran Sorteo del Comercio 2025, en el que Mario Alberto Zavala Pérez de Monclova fue el ganador de un automóvil Chevrolet Aveo 2025, que se tenía como primer premio.

Este miércoles se llevó a cabo el tradicional Sorteo del Comercio que organiza la cámara cada año como parte de las actividades de agradecimiento a los consumidores y de impulso al comercio local.

El evento se realizó en las instalaciones de la CANACO, en punto de las 2 de la tarde, en el que los Consejeros y ciudadanos fueron testigos del tan esperado sorteo del automóvil y 20 premios más. El presidente de CANACO, Óscar Mario Medina Martínez, destacó la alta participación de la ciudadanía dentro del sorteo, en donde cada año se logra una excelente respuesta tanto de los comercios como de la ciudadanía.

Recordó que el sorteo se realiza con el objetivo de incentivar las compras en los comercios locales y premiar la lealtad de los consumidores, lo cual se logró conforme a los resultados del sorteo.

Mario Alberto Zavala Pérez de la ciudad de Monclova fue el ganador del automóvil Aveo 2025, con número 227547. Además del vehículo, se rifaron 20 premios adicionales, entre ellos una lavadora, laptop, refrigerador, bicicletas, entre otros siempre buscando la manera de retribuir la lealtad de los consumidores.

Tras el resultado del sorteo, la CANACO reafirmó su compromiso de continuar organizando eventos que beneficien tanto a los negocios como a la comunidad de la región, por lo que dijo que a partir de marzo o abril, comenzarán a preparar la 23 edición del Gran Sorteo de la CANACO, reiterando que este esfuerzo es posible gracias al patrocinio y respaldo de los socios de la Cámara de Comercio.