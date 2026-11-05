Prevén reactivación de inversiones en México

La posibilidad de revertir las políticas arancelarias de Donald Trump abre expectativas para recuperar inversiones extranjeras y reactivar la industria automotriz en México, luego de que la incertidumbre comercial frenara diversos proyectos, así lo externó el presidente de Canacintra Monclova.

Expectativas de inversión en la industria automotriz

Jorge Mtanous Falco señaló que los resultados electorales de este martes en Estados Unidos podrían propiciar cambios en las políticas comerciales entre ambos países y generar mayor certeza para las empresas que detuvieron sus inversiones en México, principalmente las del sector automotriz.

Señaló que de concretarse este escenario, las empresas podrían incrementar sus volúmenes de producción, retomar proyectos de expansión y generar nuevas contrataciones, a partir del próximo año.

Impacto de las políticas arancelarias

Sin embargo, mencionó que todavía no se tiene la certeza sobre el rumbo que tomarán las relaciones comerciales. Destacó que México mantiene condiciones favorables para atraer inversiones, entre ellas su cercanía con Estados Unidos, la disponibilidad de mano de obra calificada y la experiencia industrial.

Así mismo, el cambio de las políticas arancelarias, generará mayor confianza en empresas que mantienen en pausa sus planes de instalación, por lo que se podría concretar la llegada de nuevas empresas a la región.

No obstante, advirtió que Donald Trump continuará en la Presidencia durante los próximos 2 años y todavía puede tomar decisiones que obstaculicen acuerdos comerciales o proyectos de inversión, por lo que llamó a no anticipar resultados.

"Es una buena noticia el que exista este contrapeso y que puede generar un cambio en la política económica, pero no podemos que echar las campanas al vuelo y tendremos que esperar a conocer el rumbo que se sigue a partir del primero de enero", indicó.