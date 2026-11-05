Pedirán cuentas al Síndico de AHMSA

El síndico del concurso mercantil de Altos Hornos de México (AHMSA), Víctor Manuel Aguilera Gómez, deberá someterse a una auditoría y rendir cuentas detalladas sobre la venta de activos de la acerera a precios por debajo de su valor real, advirtió Julián Torres Ávalos, dirigente del Grupo de Defensa Laboral.

Durante una reunión informativa con los trabajadores, Torres Ávalos señaló que la base obrera vigilará que cada persona involucrada en el proceso de liquidación responda por sus actos, especialmente en lo referente a la comercialización del patrimonio de la empresa que debería priorizar el pago a la plantilla laboral.

«Tiene que rendir cuentas, le tiene que hacer una auditoría de todo lo que vendió y cuánto lo vendió y por qué lo vendió así», expresó el dirigente ante los agremiados, al cuestionar transacciones como la de la línea Coahuila-Durango.

El representante laboral reconoció que, de momento, los obreros tienen las manos atadas para frenar estas operaciones comerciales, ya que la legislación en materia de concursos mercantiles faculta al síndico para disponer de bienes con el fin de cubrir los gastos del proceso y pagos esenciales.

Sin embargo, enfatizó que existe el compromiso formal de las autoridades federales para investigar a fondo estas operaciones una vez que concluya el conflicto y se concrete la venta definitiva de la compañía.

«Ahorita, de momento, no podemos hacer nada, compañeros, no podemos evitar que venda, porque la propia ley del concurso mercantil lo faculta; pero si se está dañando, en su momento se le van a rendir cuentas», aseveró Torres Ávalos, reiterando que la prioridad actual sigue siendo la venta de la empresa para garantizar la liquidación de los trabajadores.