Asesinan a Kevin Mares en Ciudad Juárez tras negarse a dar un cigarro

Una petición de cigarro habría desencadenado el ataque en el que Kevin Emanuel Mares, de 24 años, perdió la vida en Ciudad Juárez, Chihuahua, luego de salir de una fiesta de Halloween.

Por el homicidio fue detenido David 'N', señalado como presunto responsable de agredirlo con una navaja.

De acuerdo con la información que trascendió sobre el caso, el joven caminaba acompañado de otro hombre cuando fueron interceptados por un desconocido que presuntamente les pidió un cigarro. Al negarse a entregárselo, Kevin habría sido atacado con un arma blanca, mientras su acompañante cayó al suelo, este dato de acuerdo a una de las versiones de un familiar del joven.

La agresión ocurrió alrededor de las 5:00 de la mañana del domingo, en el cruce de las calles Ponciano Arriaga y Agustín de la Vega, en la colonia Revolución Mexicana.

En imágenes del lugar se observa el momento en que elementos de Seguridad Pública Municipal, agentes de la Agencia Estatal de Investigación y personal de la Fiscalía del Estado realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo.

Kevin quedó recargado sobre una antigua camioneta Ford F-150. Al momento de ser localizado vestía camisa azul, pantalón negro y tenis blancos, prendas que presentaban manchas de sangre. A un costado también fueron encontrados unos lentes de contacto.

El joven, originario de la colonia Primero de Mayo de Monclova, pertenecía al Servicio Militar Nacional. Su asesinato generó consternación entre sus familiares, quienes esperan el regreso de sus restos a esta ciudad.