Soñaba con vestir el uniforme del Ejército

Kevin Emanuel Mares tenía 24 años y un sueño que estaba a punto de comenzar a cumplir: ingresar al Ejército Mexicano y vestir el uniforme militar.

Sin embargo, sus planes quedaron truncados tras ser asesinado el pasado domingo en Ciudad Juárez, Chihuahua, lejos de su familia y de la colonia Primero de Mayo, donde hoy su fotografía ocupa un lugar especial en un pequeño nicho religioso.

Sobre la calle Juventino Rosas, entre las imágenes de San Judas Tadeo y la Virgen de Guadalupe, sus familiares colocaron una fotografía del joven detrás del vidrio de una pequeña capilla. A su alrededor, las veladoras encendidas acompañan el recuerdo de quien tenía toda una vida por delante.

El rostro de Kevin ahora forma parte de ese espacio de devoción familiar. Quienes transitan por el lugar pueden observar su imagen junto a las figuras religiosas, como una manera de mantenerlo presente mientras sus seres queridos enfrentan su ausencia.

Detrás de esa fotografía había un joven con proyectos y muchas ilusiones. Kevin era el mayor de dos hermanos y mantenía comunicación constante con su familia, especialmente con su madre, Viridiana Toledo. Actualmente realizaba su Servicio Militar Nacional, que tenía previsto concluir en diciembre. Su intención era regresar a Monclova para pasar las fiestas decembrinas con sus seres queridos y recibir el Año Nuevo en casa.

Para enero tenía otro propósito: inscribirse al Ejército Mexicano y comenzar a construir el futuro que tanto anhelaba. Su sueño era convertirse en militar, pero ya no tendrá oportunidad de dar ese paso.

Ahora, su familia espera el regreso de sus restos. El traslado se realizará vía aérea desde Ciudad Juárez y posteriormente continuará por carretera hasta Monclova. Se esperaba que llegara durante la noche de este miércoles o la mañana del jueves, para que sus seres queridos puedan despedirse de él.

En medio del dolor, también se informó a la familia sobre la detención de David 'N', señalado presuntamente como el agresor.

Mientras llega el momento de recibirlo, en la calle Juventino Rosas su fotografía permanece bajo el amparo de San Judas Tadeo y la Virgen de Guadalupe. Las veladoras encendidas acompañan el recuerdo de Kevin, el joven que soñaba con convertirse en militar y que tenía previsto regresar a casa para comenzar una nueva etapa de su vida.