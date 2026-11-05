STPS evalúa apoyo económico a obreros de AHMSA en Coahuila

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno Federal evalúa la factibilidad jurídica de otorgar un apoyo económico a los obreros de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (Minosa). La medida se encuentra bajo análisis debido a que el marco legal vigente no contempla un fondo presupuestal específico para este tipo de asistencias sociales, a diferencia de los recursos destinados a contingencias o desastres naturales.

Acciones de la autoridad

El planteamiento se abordó durante una reunión entre funcionarios federales e integrantes del Grupo de Defensa Laboral para dar seguimiento a la situación de ambas empresas. La delegación de la STPS estuvo encabezada por Karen Berlanga, representante del área de Concertación Social, quien asistió acompañada por los funcionarios Tamara González y Cuauhtémoc García.

Durante el encuentro, Berlanga transmitió un mensaje emitido por el titular de la STPS, Marath Baruch Bolaños López, y por el jefe de la Unidad de Trabajo Digno, Alejandro Salafranca. En el comunicado se ratificó el compromiso de la Presidencia de la República de priorizar los derechos de los obreros y jubilados. Asimismo, se informó que la Federación mantiene una vigilancia minuciosa sobre el proceso de reestructuración para garantizar la integridad de las obligaciones laborales y pensiones ante cualquier escenario de venta o reactivación.

Informe judicial de Cargill y Afirme

En el ámbito judicial, la funcionaria dio a conocer que las empresas Afirme y Cargill entregaron en tiempo y forma su primer informe quincenal ante la jueza Ruth Haggi Huerta. En el documento, correspondiente al periodo del 17 al 31 de octubre de 2026, se detallan los avances en la conformación del consorcio interesado en adquirir la unidad productiva, destacando la formalización de un memorándum de entendimiento para evaluar aspectos financieros, jurídicos y de capitalización.

Tras la presentación del informe, la asamblea continuó con una sesión de ponencias en la que los trabajadores expusieron sus dudas relativas a su situación operativa y social.