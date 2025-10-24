Jorge Luis Ramos Mata presenta su exposición 'Acuarelas de Pueblos Mágicos' en Monclova

Con el propósito de rescatar la memoria arquitectónica y despertar en las nuevas generaciones el interés por el pasado, el artista Jorge Luis Ramos Mata, de 66 años de edad, presenta su exposición "Acuarelas de Pueblos Mágicos", una muestra compuesta por 20 obras que transportan al espectador a la esencia de la arquitectura vernácula mexicana.

Originario de San Buenaventura, pero radicado en Monclova desde 1969, Ramos Mata ha dedicado más de 40 años a perfeccionar la técnica de la acuarela, plasmando en ella casas antiguas, pueblos en ruinas y paisajes del desierto coahuilense.

Su muestra se exhibe actualmente en la Biblioteca Harold R. Pape, durante los días de la Feria del Libro 2025.

"Me siento bastante feliz y alegre porque mucha gente ve mi trabajo y me causa alegría que me digan que están preciosas, eso me llena de gozo y satisfacción", expresó el artista durante la inauguración.

Como arquitecto y docente, Ramos Mata busca que los jóvenes conozcan el valor del patrimonio que los rodea.

"A veces los estudiantes no saben ni conocen el pasado. Con mis pinturas quiero que vean la arquitectura que hubo, lo que somos y lo que estamos perdiendo", comentó.

Sus obras, trabajadas con detalle y paciencia —pues puede tardar hasta tres días en concluir una pieza—, retratan edificios históricos de Monclova, fachadas antiguas, bardas en ruinas cubiertas de nopales y flores, además de paisajes de Colima, Puebla y otros estados del país.

Su trayectoria artística incluye exposiciones en Piedras Negras, San Buenaventura y Monclova, además de su participación en la Casa de las Artes, el Teatro de la Ciudad y la Feria del Arte, donde ha sido invitado en diversas ocasiones.

Actualmente, el artista explora nuevas técnicas, incursionando en la pintura al óleo, donde retrata la vegetación del desierto coahuilense y los matices de su tierra.

"Siempre me ha encantado pintar lo que existió, el pasado. Es como hacer un viaje a través del tiempo con cada trazo de acuarela", señaló Ramos Mata, quien espera próximamente llevar su exposición a la capital del estado, Saltillo.

Con "Acuarelas de Pueblos Mágicos", Jorge Luis Ramos Mata ofrece no solo una experiencia visual, sino también una invitación a mirar atrás, a redescubrir la historia y belleza que aún habita en las calles y muros antiguos del norte de México.