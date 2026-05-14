Museo Coahuila y Texas abre exposición Todos Somos Artistas

Con una explosión de colores, emociones y miradas diversas, el Museo Coahuila y Texas abrió sus puertas a la exposición "Todos Somos Artistas", una muestra que reúne 150 piezas creadas por personas de todas las edades, y que permanecerá disponible durante todo el mes de mayo.

La exposición, impulsada por el estudio Art Studio 110, marca un momento especial al celebrarse su segundo aniversario, siendo esta la primera ocasión en que llevan su trabajo a un recinto museístico.

Para su directora, Lilina de la Garza Villanueva, la experiencia ha sido profundamente emotiva, no solo por el logro alcanzado, sino por la respuesta inesperada del público participante.

Lejos de una curaduría rígida, la muestra respira libertad. En sus muros conviven desde figuras sencillas, como un corazón trazado con honestidad, hasta composiciones detalladas que revelan paciencia y técnica.

Cada obra es, en esencia, un fragmento íntimo: la intención de quien la creó, el impulso de expresar algo propio, sin reglas ni límites.

"Todos tienen su sentido", comparte la directora, al explicar que cada pieza nace de una necesidad genuina de comunicar.

Bajo esta premisa surge el nombre de la exposición: "Todos Somos Artistas", una declaración que desafía la idea tradicional del arte como algo exclusivo, y lo devuelve a su origen más humano: la expresión.

El proyecto ha logrado convocar a públicos diversos, incluidos adultos que, por primera vez, se acercan al pincel motivados por familiares, solo para descubrir —con sorpresa— una capacidad creativa que desconocían. Lo que comienza como curiosidad termina, en muchos casos, como una experiencia transformadora.

Más allá de la técnica, la iniciativa ha encontrado un eco emocional. Para su creadora, el arte pasó de ser un refugio personal a convertirse en una herramienta que impacta la vida de otros, una especie de terapia que conecta, libera y reconstruye.

La exposición puede visitarse de 9:00 de la mañana a 7:00 de la tarde, y estará abierta hasta el próximo 30 de mayo, comunidad a recorrer no solo una galería, sino un mosaico de historias pintadas desde el corazón.