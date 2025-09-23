Liga Municipal de Monclova toma medidas tras agresión a árbitro en final

Grave incidente en Monclova: Liga Municipal expulsa a dos equipos tras agresión a árbitro en final de Segunda Fuerza

MONCLOVA, COAH. — Lo que debía ser una fiesta deportiva terminó en escándalo y violencia. La final del torneo de Segunda Fuerza de la Liga Municipal de Fútbol de Monclova concluyó con un lamentable episodio de agresión física contra el árbitro central, lo que derivó en la expulsión definitiva de los dos equipos involucrados y severas sanciones para más de una veintena de jugadores.

El encuentro, disputado el fin de semana en el campo de la colonia Azteca, enfrentó al Atlético Otilio contra el Atlético Miravalle. Sin embargo, el ambiente se tornó tenso tras una decisión arbitral que desató la furia de jugadores y parte del cuerpo técnico, quienes arremetieron contra el silbante David García. La situación escaló rápidamente hasta convertirse en una golpiza, presenciada por decenas de familias y menores de edad que se encontraban en el lugar.

Ante la gravedad de los hechos, la directiva de la liga, encabezada por su presidente Rey Carmona, actuó de inmediato y anunció la expulsión definitiva de ambos clubes. Asimismo, se determinó vetar a los 22 futbolistas titulares de ambos equipos mediante el boletinaje de sus credenciales, lo que les impedirá participar en cualquier otra liga afiliada a la región.

"No vamos a permitir que la violencia manche el fútbol amateur. Estos actos no representan los valores del deporte ni el espíritu de nuestras competencias", declaró Carmona en rueda de prensa.

Coordinación regional para vetar a los agresores

Las sanciones no quedarán solo en el ámbito local. La Liga Municipal compartirá los nombres de los jugadores sancionados con otras ligas vecinas, como las de Castaños, Frontera y otros municipios de la región, con el objetivo de cerrarles el paso a quienes participaron en la agresión.

Además, Carmona señaló que el consumo de alcohol en las gradas pudo haber sido un factor que agravó el ambiente durante el partido, por lo que se implementarán nuevos filtros de seguridad y revisiones más estrictas en futuros encuentros para garantizar un entorno seguro para las familias y jugadores.

Árbitro se refugia tras la agresión

El árbitro agredido, David García, logró escapar de la turba y refugiarse en la casa del propio presidente de la liga, quien además le ofreció acompañamiento legal para interponer la denuncia correspondiente ante las autoridades. Hasta el momento, se desconoce cuántas personas serán señaladas penalmente por la agresión.

La directiva de la liga anunció que sostendrá en los próximos días una reunión extraordinaria para oficializar las sanciones y establecer nuevas reglas de disciplina y comportamiento, tanto para jugadores como para aficionados.

Un llamado al respeto y a la convivencia

El mensaje de la liga es claro: la violencia no será tolerada. "Queremos enviar una señal contundente. El fútbol municipal es un espacio para la convivencia familiar, para la recreación y el deporte. No es un lugar para la agresión ni la intolerancia", subrayó Carmona.

Finalmente, hizo un llamado a la comunidad futbolera y a los padres de familia a recuperar el espíritu deportivo que debe prevalecer en cada jornada.

"El deporte debe unir, no dividir. Queremos que las familias regresen a las canchas con confianza, sabiendo que sus hijos están seguros", concluyó.