Coahuila
Delincuentes utilizan Roblox para extorsionar a menores
Delincuentes contactaron a un menor mediante el videojuego para obtener información personal y datos familiares.
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SACRAMENTO, COAH.- Delincuentes utilizan el videojuego Roblox para obtener información personal de menores y sus familias, como parte de un nuevo método de extorsión detectado en Sacramento, informó David Alejandro Ramírez Sánchez, director de Seguridad Pública municipal.
Método de extorsión a través de videojuegos
El funcionario señaló que recientemente se registró un caso en el que un menor fue contactado mediante el juego y, a través de este, los presuntos estafadores obtuvieron información que les permitió conocer números telefónicos y datos de sus padres.
Posteriormente, los delincuentes habrían incomunicado al menor para evitar que tuviera contacto con.
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