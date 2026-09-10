Delincuentes utilizan Roblox para extorsionar a menores

SACRAMENTO, COAH.- Delincuentes utilizan el videojuego Roblox para obtener información personal de menores y sus familias, como parte de un nuevo método de extorsión detectado en Sacramento, informó David Alejandro Ramírez Sánchez, director de Seguridad Pública municipal.

Método de extorsión a través de videojuegos

El funcionario señaló que recientemente se registró un caso en el que un menor fue contactado mediante el juego y, a través de este, los presuntos estafadores obtuvieron información que les permitió conocer números telefónicos y datos de sus padres.

Posteriormente, los delincuentes habrían incomunicado al menor para evitar que tuviera contacto con.