Suspenden a policías en Coahuila por denuncia de extorsión

Como parte del seguimiento a la denuncia por un presunto caso de extorsión en agravio de un paisano, el delegado de la Fiscalía General del Estado, Miguel Ángel Medina, informó que dos elementos de la Policía Municipal fueron suspendidos de sus funciones por un periodo de 10 días, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

El funcionario señaló que esta medida es de carácter preventivo y tiene como objetivo garantizar que el proceso de investigación se lleve a cabo con imparcialidad, además de evitar cualquier interferencia en la integración de la carpeta.

Medina precisó que la Fiscalía continúa recabando información y analizando los elementos disponibles, incluyendo los testimonios y el material difundido en redes sociales, a fin de determinar si existen responsabilidades administrativas o penales por parte de los agentes involucrados.

El delegado reiteró que no se tolerarán actos de abuso de autoridad ni extorsión, y subrayó que, en caso de acreditarse los señalamientos, se procederá conforme a la ley en contra de quien o quienes resulten responsables.

Finalmente, aseguró que la Fiscalía mantiene su compromiso de dar puntual seguimiento a este tipo de denuncias, especialmente cuando se trata de hechos que afectan a connacionales que transitan por el estado, garantizando que se actúe con legalidad y transparencia.