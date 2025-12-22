Recital de villancicos en Sabinas celebra el cierre del ciclo escolar

SABINAS, COAH.- Con un ambiente festivo y lleno de alegría, integrantes del taller de música de la Misión Cultural número 87 ofrecieron un recital de villancicos navideños en la Calle Madero, bajo la dirección del profesor Fernando Rivera Medina. La presentación sorprendió a transeúntes y familias que se detuvieron para disfrutar de las melodías tradicionales que evocan el espíritu de la temporada.

Las estudiantes, ataviadas con atuendos navideños y acompañadas por la guitarra del profesor, compartieron lo mejor de sus voces en un gesto de convivencia y celebración comunitaria. Los asistentes reconocieron el esfuerzo y talento de los jóvenes, quienes con entusiasmo transmitieron la esencia de la Navidad a través de la música.

El profesor Fernando Rivera explicó que esta actividad marca el cierre del ciclo escolar del presente año, siendo una práctica que refleja lo aprendido en el taller. Señaló que la interpretación pública es parte fundamental de la formación musical, pues permite a los estudiantes aplicar sus conocimientos y fortalecer su confianza frente a la comunidad.

Asimismo, destacó que el taller de música busca fomentar la disciplina y el gusto por el arte, ofreciendo a los jóvenes un espacio para desarrollar sus habilidades en guitarra y canto. Rivera subrayó que estas actividades no solo enriquecen la formación académica, sino que también fortalecen los lazos sociales y culturales en Sabinas.

Finalmente, el profesor invitó a todos los interesados en aprender música a inscribirse en el taller al inicio del próximo año 2026. Con ello, la Misión Cultural número 87 reafirma su compromiso de impulsar el talento juvenil y de mantener vivas las tradiciones que unen a la comunidad en torno a la música y la celebración.