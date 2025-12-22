Protección Civil activa albergues en Sabinas ante emergencias climáticas

SABINAS, COAH.- En caso de ser necesario el resguardo de personas en situación de vulnerabilidad, se encuentran disponibles tres albergues en la ciudad, informó el director de Protección Civil, Sebastián Jaime Arellano. La medida busca garantizar espacios seguros para quienes pudieran requerir apoyo ante emergencias climáticas.

El funcionario explicó que la estrategia contempla la activación de los albergues ya tradicionales, entre ellos el que ofrece el Club Caballeros de Colón en la Colonia Sarabia, el gimnasio municipal ubicado en la Colonia Coahuila y el Centro de Medicina Preventiva Integral (CEMPI), localizado en la Colonia Federico Berrueto. Estos espacios cuentan con la infraestructura necesaria para atender a familias, adultos mayores y personas con discapacidad.

Jaime Arellano detalló que la preparación de los albergues forma parte de un plan preventivo que se activa en caso de bajas temperaturas u otras situaciones de emergencia que pongan en riesgo a la población más vulnerable. La coordinación con instituciones locales y voluntarios permitirá brindar atención inmediata y garantizar condiciones dignas durante la estancia.

Respecto al pronóstico del clima, el director de Protección Civil confirmó que no se esperan temperaturas congelantes durante el resto del mes de diciembre. No obstante, subrayó que se mantendrá vigilancia permanente para actuar de manera oportuna en caso de presentarse algún fenómeno extraordinario que requiera la apertura de los refugios.

Finalmente, Arellano reiteró el compromiso de la dependencia con la seguridad de la ciudadanía y exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales. Con estas acciones, Sabinas refuerza su capacidad de respuesta y demuestra su disposición para proteger a quienes más lo necesitan en situaciones de riesgo.