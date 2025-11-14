Javier Díaz González entrega rehabilitación de plaza en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y la presidenta honoraria del DIF municipal, Luly López Naranjo, entregaron la rehabilitación de la plaza del bulevar El Minero, en el fraccionamiento La Fragua, con lo que se convierte en la séptima área que se rehabilita de forma integral a través del programa "Activa tu Parque".

En su mensaje el Edil resaltó la importancia de contar con este tipo de lugares, por lo que reiteró el agradecimiento al gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como a las organizaciones de la iniciativa privada y de la sociedad civil que se han sumado a este esfuerzo.

"Lo importante de todo esto es generar comunidad y esto repercute en una mejor sociedad, una mejor calidad de vida para todas y todos; solo les pedimos a las y los vecinos que nos ayuden a cuidar este espacio porque es para ustedes y sus familias", comentó el Alcalde.

Díaz González agradeció a la empresa Promotora Deportiva, así como a la asociación civil Saltillo Verde, que se involucraron en la mejora de la plaza en el bulevar El Minero del fraccionamiento La Fragua mediante "Activa tu Parque".

¿Qué inversión se realizó en la plaza?

El director del Instituto Municipal de Planeación, Alberto Salinas de las Fuentes, explicó que en esta plaza se invirtió, en conjunto, casi un millón de pesos para beneficiar de manera directa a quienes viven en ese sector que abarca colonias como La Fragua, Gustavo Díaz Ordaz, Bonanza, por mencionar algunas.

El Director del Instituto Municipal de Planeación, explicó que el proyecto consistió en la rehabilitación de la cancha de fútbol rápido con la colocación de pasto sintético, mejora de muros, instalación de luminarias y malla ciclónica; además se repararon y pintaron los juegos infantiles.

Asimismo se hizo reforestación, instalación de sistema de riego, labor de limpieza y jardinería, así como la elaboración de murales en la cancha y en una de las bardas perimetrales.

¿Cuál fue la reacción de los vecinos?

En representación de las y los vecinos del sector, María del Pilar Torres Cabrera, agradeció al alcalde Javier Díaz González por esta mejora y dijo que han sido testigos del proceso de todo lo que se hizo.

"Hoy, al verla terminada, nos dan más ganas de venir a caminar, de venir con nuestra familia; gracias alcalde Javier Díaz por ponernos atención y esperamos que así siga trabajando por todas y todos los saltillenses", comentó Torres Cabrera.

En la entrega de la plaza también estuvo el regidor Eduardo Morelos Jiménez; la regidora, Amal Esper Serur; el director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos; la directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte Rangel; la presidenta de Saltillo Verde, A. C., Juana Lidia Torres; titulares de dependencias municipales, miembros del Consejo "Activa tu Parque", así como vecinas y vecinos del sector.