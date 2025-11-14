Nueva app de transporte público en Saltillo mejorará rutas y horarios

SALTILLO, COAHUILA.- El Ayuntamiento anunciará este diciembre la nueva app que permitirá conocer en tiempo real los trayectos y horarios de las rutas troncales. En 2026 se integrarán también las rutas alimentadoras, ampliando la cobertura del transporte público a zonas donde hoy no existe el servicio.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz, anunció que la aplicación móvil del sistema de rutas troncales Aquí Vamos Gratis estará lista en diciembre de este año, convirtiéndose en el primer paso para modernizar y socializar toda la red de transporte público de la ciudad.

¿Qué características tendrá la nueva app?

Durante una entrevista, detalló que la app comenzará operando exclusivamente con las rutas troncales; sin embargo, en cuanto concluya el rediseño de las rutas alimentadoras, estas también serán incorporadas. El proceso de integración total se proyecta para el transcurso de 2026.

El alcalde explicó que el rediseño del sistema contempla ajustes a rutas como la Periférico, la más extensa de la ciudad, que en tramos se empalma con el recorrido de la troncal sur–norte. Concesionarios y autoridades ya trabajan en definir trayectos paralelos y rutas que alimenten directamente al sistema Aquí Vamos, permitiendo conectar sectores que actualmente no cuentan con servicio.

Este programa permitirá llegar a más saltillenses y cubrir zonas donde desde hace años se perdió el acceso al transporte público, señaló Díaz. Recordó que colonias como Buitres o sectores altos de Lomas de Lourdes quedaron sin rutas tras la desaparición de líneas antiguas, lo que dejó a miles de personas sin alternativas de movilidad.

¿Cómo beneficiará a los usuarios?

Además del beneficio en cobertura, la aplicación facilitará a la ciudadanía conocer el trayecto de cada ruta y los horarios en que pasará el camión, ofreciendo mayor certeza a quienes dependen del transporte público. El alcalde subrayó que la difusión será clave, por lo que se realizarán asambleas en colonias, volanteo e información a través de medios de comunicación para que los usuarios identifiquen los nuevos recorridos.

Queremos que la gente tenga la tranquilidad de saber a qué hora pasa el camión donde quieren abordarlo. Esa es la finalidad de modernizar el sistema, expresó.

El Ayuntamiento continuará en los próximos meses con el rediseño de las rutas alimentadoras, para completar la integración de la red durante 2026.