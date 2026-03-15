Retiran policías de la carretera en Hidalgo: Quejas por extorsiones

Elementos de Seguridad Pública de Hidalgo, Nuevo León son retirados de la carretera 53, ante las constantes quejas por extorsiones a los automovilistas, con lo que se garantiza la tranquilidad por lo menos durante 60 días.

El comisionado de Turismo de la Cámara Nacional de Comercio, Armando de la Garza Gaytán, informó que la decisión la tomó la alcaldesa de ese municipio tras la presión ejercida por ciudadanos y organismos empresariales que denunciaron públicamente los abusos.

Señaló que de acuerdo a información obtenida del propio ayuntamiento de Hidalgo, fue la alcaldesa quien dio la instrucción de que no se permitiera la presencia de patrullas en este tramo de la carretera.

Se informó que se dio la instrucción de retirar la presencia por 60 días, tiempo en el que se analizarán las alternativas para mantener la vigilancia en la vía federal, sin molestar a los conductores.

"Tenemos conocimiento de que la alcaldesa dio la orden de que no quería ver a ningún policía parado ni circulando por la carretera, ya tiene aproximadamente una semana que no hay ninguna patrulla en ese tramo".

El representante del sector turístico indicó que esta medida permitirá garantizar mayor tranquilidad para quienes viajan por esa vía, especialmente durante el periodo vacacional, cuando aumenta el número de automovilistas que se dirigen tanto a Monterrey, como al aeropuerto.

Agregó que, aunque la retirada de los elementos representa un avance importante, siguen los procedimientos legales para evitar que este tipo de prácticas se repitan y esperan que esta problemática se termine.