Protección Civil investiga incendio extraño de vehículos en colonia Los Bosques

Tras el incendio que consumió dos vehículos en la colonia Los Bosques, autoridades lo califican como extraño y del cual aún no se determinan las causas.

De acuerdo con el director de Protección Civil, Pedro Alvarado, el siniestro se registró alrededor de la 1:40 de la madrugada, y debido a la magnitud de las llamas, fue necesario solicitar apoyo de otra unidad para controlar el incendio. A pesar de los daños materiales, no hubo personas lesionadas ni víctimas que lamentar.

"Por el horario, no hubo testigos que pudieran aportar información, y hasta el momento no existen datos que arrojen responsabilidad hacia alguna persona ni señales de que los incendios fueran provocados con solventes o sustancias acelerantes", explicó el funcionario.

¿Qué ocurrió?

Las causas del siniestro son desconocidas, aunque Alvarado mencionó que en casos anteriores se han presentado incendios relacionados con fallas eléctricas, mantenimientos recientes, o incluso vehículos estáticos que repentinamente comienzan a arder por algún desperfecto en su sistema eléctrico.

Los automóviles quedaron en pérdida total, y Protección Civil recomendó a los propietarios presentar su denuncia ante las autoridades correspondientes para que se realice una investigación formal y se determine si existe algún responsable.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Aunque no se reportan conflictos previos relacionados con los dueños de los vehículos, las autoridades no descartan ninguna hipótesis hasta esclarecer por completo el origen del incendio.