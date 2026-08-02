Alerta por robos en carreteras federales: piden extremar precauciones al salir de Coahuila

Los robos de vehículos en carreteras federales del país se han vuelto cada vez más violentos, por lo que los automovilistas deben extremar precauciones al viajar fuera de Coahuila", advirtió Arturo Cabrera, agente de seguros.

El especialista señaló que, en el último año y medio, las aseguradoras han observado un cambio en la forma de operar de los delincuentes, quienes ahora recurren con mayor frecuencia a la violencia para despojar de sus unidades a los conductores. "Lo preocupante es que los robos cada vez son más con violencia; ya no son únicamente vehículos estacionados, sino que las personas son despojadas mediante amenazas o agresiones físicas", explicó.

Indicó que las carreteras de estados como San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Veracruz, Estado de México y Sinaloa presentan mayores riesgos para quienes viajan por vía terrestre.

Precisó que, en el caso de San Luis Potosí, los incidentes que antes se concentraban entre la capital y el centro del estado ahora también se registran en la zona de Matehuala e incluso en los accesos hacia Galeana, principalmente durante la noche.

Ante este panorama, recomendó realizar los viajes durante el día, evitar detenerse en sitios no autorizados y utilizar carreteras de cuota cuando existan. Asimismo, exhortó a los automovilistas a contratar un seguro con cobertura por robo, ya que las pólizas protegen al asegurado incluso cuando el vehículo es entregado bajo amenazas. **"No vale la pena arriesgar la vida. Si existe una amenaza, lo recomendable es entregar el vehículo; el seguro cubre el robo con violencia física o moral", afirmó.

Cabrera señaló que las aseguradoras han atendido casos de robos con violencia, algunos con personas lesionadas e incluso fallecidas, aunque consideró que cada vez son menos los conductores que intentan impedir el robo de su unidad. Añadió que actualmente solo 35 por ciento del parque vehicular cuenta con una póliza de seguro, mientras que 65 por ciento circula sin protección, lo que dificulta conocer la dimensión real del problema.

Coahuila mantiene percepción de seguridad. El agente de seguros destacó que Coahuila se mantiene entre las entidades con mejor percepción de seguridad del país, con Saltillo, Piedras Negras y Torreón ubicadas entre las ciudades mejor evaluadas. Atribuyó estos resultados a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y a las acciones implementadas para mantener vigilancia en las carreteras, lo que permite que familias y transportistas transiten con mayor tranquilidad dentro del estado.

Como ejemplo, recomendó a quienes viajan hacia Nuevo León utilizar la ruta Saltillo-Monterrey por la carretera federal 57, en lugar de la carretera 53, para reducir riesgos y evitar posibles incidentes. Finalmente, llamó a la población a no bajar la guardia y mantener medidas preventivas al viajar, especialmente durante el periodo vacacional.