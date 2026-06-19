Protección Civil Monclova: lluvias y altas temperaturas este fin de semana

Las condiciones de lluvias intermitentes combinadas con altas temperaturas continuarán durante este fin de semana en Monclova, informó el director de Protección Civil, Pedro David Alvarado, quien señaló que se mantiene vigilancia ante posibles tormentas eléctricas y efectos derivados de las precipitaciones.

De acuerdo con el monitoreo de Protección Civil del Estado, el viernes se presentó la mayor probabilidad de lluvia con un 56 %, seguido del sábado con un 30 % y el domingo con un 35 %.

Aunque se prevé que las precipitaciones sean de menor intensidad en comparación con las registradas el pasado lunes, las autoridades mantienen activos los protocolos preventivos ante el riesgo de inundaciones repentinas.

El funcionario recordó que las lluvias recientes han sido atípicas, alcanzando niveles que no se registraban desde el año 2010, lo que ha motivado la actualización del Atlas de Riesgo municipal para detectar nuevos puntos vulnerables a inundaciones y escurrimientos pluviales en distintos sectores de la ciudad.

Ante ello reiteró el llamado a la población a extremar precauciones, evitar cruzar calles inundadas, asegurar techos y objetos que puedan ser desplazados por el viento, así como mantenerse hidratados ante las altas temperaturas que continuarán afectando a la región.

Protección Civil indicó que continuará con el monitoreo constante de las condiciones climatológicas para atender de manera oportuna cualquier eventualidad.